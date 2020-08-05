Всю администрацию порта Бейрута заключили под домашний арест

05.08.2020, 16:53, Новости дня

Правительство Ливана распорядилось в среду поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший во вторник взрыв, сообщил ливанский телеканал LBS International.

Соответствующее решение принято на экстренном заседании кабинета. Его выполнение возложено на армию, передает ТАСС.

По данным Reuters, предварительное изучение обстоятельств взрыва в Бейруте показало, что причиной произошедшего могла стать халатность при хранении взрывчатых веществ на территории морского порта.

Отмечается, что инспекция, занимавшаяся данной проблемой, обращала внимание на нарушения еще шесть месяцев назад.

Кроме того, известно, что таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана просили вывезти опасные грузы с территории порта, где произошел взрыв.

«Таможня и Главное управление общественной безопасности направляли письма с просьбой вывезти опасные грузы из порта, но на них никто не отвечал в течение шести лет», – сообщил директор порта Бейрута и глава таможенной службы республики Бадри Дахер на телеканале Sky News Arabia.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали. От взрыва пострадала половина города, взрыв сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.