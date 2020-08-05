 

Отменен карантин для прилетающих в Швейцарию россиян

05.08.2020, 16:48, Новости дня

Швейцария исключила Россию из списка стран, гражданам которой нужно проходить 10-дневный карантин по прибытию, сообщило федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

«Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Россия», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Сейчас в списке находятся 46 стран. С 8 августа в него будут внесены Испания, Румыния и Сингапур. Также в списке значатся Бразилия, Люксембург и США.

Напомним, 1 августа РФ возобновила полеты за рубеж. Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа.

С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией.





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