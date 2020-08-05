 

Поклонников возмутили странные нежности Наташи Королевой с 18-летним сыном Архипом

05.08.2020, 16:30, Разное

В микроблоге Instagram в разделе сторис Наташа Королева опубликовала видео с бекстейджа съемок. Поклонников возмутили странные нежности певицы с 18-летним сыном Архипом, которые они демонстрировали на камеру.
Некоторые фолловеры назвали поведение 47-летней артистки «брачными играми». На видео запечатлено, как Наташа Королева обнимает Архипа Глушко, называя сына «котиком» из-за его полосатого наряда. В ответ на это 18-летний наследник попытался укусить звездную мать за шею и подбородок. Певица уклонялась от него и смеялась, а фолловеры отметили, что она ведет себя неподобающим образом. Им показалось, что видео имеет сексуальный подтекст, что возмутительно в отношениях матери и сына.

Наташа Королева выстроила с Архипом Глушко теплые дружеские отношения. Супруга Тарзана не скрывает тот факт, что они очень гордятся своим наследником. Артистка хочет, чтобы 18-летний юноша вышел из тени звездных родителей и способствует становлению его творческой карьеры. Он неоднократно выходил с артисткой на сцену, а недавно начал выступать сольно, выбрав псевдоним Grek. На данном этапе Наташа Королева работает с сыном над его первым клипом. Она вносила коррективы в съемочный процесс и подсказывала Архипу Глушко некоторые тонкости этой работы.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Huawei на основе Kirin A1 создала смарт-браслет Talkband B6

01.07 / Мнение: Война с памятниками. 01.07.2020

26.07 / Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований

11.07 / Мнение: Бездельники Очень Довольны (БОД)

27.06 / Прохожие приняли Лолиту в медицинской маске за молодую девушку

06.07 / Андрей Разин показал редкие кадры из молодости Михаила Горбачева

01.08 / В сериале «Властелин колец» появятся три персонажа из одноименной трилогии Питера Джексона

20.07 / Агата Муцениеце впервые вышла в свет после скандала с экс-супругом Павлом Прилучным

15.07 / Необычные теории о происхождении жизни на Земле

07.07 / СМИ: Крис Эванс и Лили Джеймс встречаются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска