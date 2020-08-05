Поклонников возмутили странные нежности Наташи Королевой с 18-летним сыном Архипом

05.08.2020, 16:30, Разное

В микроблоге Instagram в разделе сторис Наташа Королева опубликовала видео с бекстейджа съемок. Поклонников возмутили странные нежности певицы с 18-летним сыном Архипом, которые они демонстрировали на камеру.

Некоторые фолловеры назвали поведение 47-летней артистки «брачными играми». На видео запечатлено, как Наташа Королева обнимает Архипа Глушко, называя сына «котиком» из-за его полосатого наряда. В ответ на это 18-летний наследник попытался укусить звездную мать за шею и подбородок. Певица уклонялась от него и смеялась, а фолловеры отметили, что она ведет себя неподобающим образом. Им показалось, что видео имеет сексуальный подтекст, что возмутительно в отношениях матери и сына.

Наташа Королева выстроила с Архипом Глушко теплые дружеские отношения. Супруга Тарзана не скрывает тот факт, что они очень гордятся своим наследником. Артистка хочет, чтобы 18-летний юноша вышел из тени звездных родителей и способствует становлению его творческой карьеры. Он неоднократно выходил с артисткой на сцену, а недавно начал выступать сольно, выбрав псевдоним Grek. На данном этапе Наташа Королева работает с сыном над его первым клипом. Она вносила коррективы в съемочный процесс и подсказывала Архипу Глушко некоторые тонкости этой работы.