Янис Тимма рассказал о своих отношениях с детьми Анны Седоковой

05.08.2020, 16:30, Разное

Латвийский баскетболист Янис Тимма пояснила об отношениях с детьми своей возлюбленной Анны Седоковой. Известно, что будущий муж артистки смог подружиться со всеми ее наследниками.

Отношения Яниса Тиммы и Анны Седоковой длятся уже полтора года. В июле баскетболист сделал российской певице предложение руки и сердца. Пара на сегодняшний день находится в США. Анна Седокова вместе с возлюбленным и детьми прилетела в Лос-Анджелес, чтобы поздравить свою дочь от второго брака Монику с днем рождения. Сейчас знаменитости отдыхают на берегу океана.

Анна Седокова является матерью трех детей. Поскольку младшая дочь Моника проживает с отцом Максимом Чернявским в Штатах, Янис Тимма в основном общается со старшей Алиной и младшим Гектором. Баскетболиста ничуть не смутило, что артистка воспитывает троих детей. Он быстро нашел к ним подход.

«Я люблю детей, а они любят меня. В целом неправильно разделять детей на своих и чужих», – заявил спортсмен. Тимма знает насколько важны дети для Седоковой. Он очень любит артистку и все, что связано с ней. По словам баскетболиста, семейство весело проводит время.

Отметим, что у самого Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака. С ним баскетболист проводит не очень много времени, поскольку тот проживает Латвии.