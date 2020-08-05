СПЧ решил обратиться к Google после блокировки российских СМИ на YouTube
05.08.2020, 16:30, Новости дня
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен обратиться в Google из-за блокировки российских СМИ на видеохостинге YouTube.
Два канала российских информационных агентств были заблокированы в мае, еще один канал, российской телекомпании – в июне.
Решение обратиться в Google было принято на заседании постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов, сообщается на сайте СПЧ.
По мнению правозащитников, некоторые случаи блокировки выглядят не мотивированными, а в таких условиях средства массовой информации нуждаются в механизмах защиты.
Председатель комиссии Павел Гусев предложил проработать вопрос о правовой аргументации таких блокировок и определить инстанции, в которые необходимо обратиться с обращением в поддержку СМИ.
«Прежде всего, нам нужно сделать запрос в Гугл по поводу блокировок каналов СМИ. И на основе ответа компании, мы примем решение обращаться в международные структуры. Это будет аргументировано и правильно», – сказал Павел Гусев.
В заседании принимали участие глава СПЧ Валерий Фадеев, председатель комиссии Павел Гусев и члены комиссии Ева Меркачева, Владимир Соловьев, Екатерина Винокурова, Александр Верховский, Леонид Никитинский, Кирилл Вышинский и Николай Сванидзе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом.
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