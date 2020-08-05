 

“Очень скучаю”: Андрейченко показала редкое фото покойного рэпера Децла

05.08.2020, 16:30, Разное

Российская актриса Наталья Андрейченко показала редкий кадр с ныне покойным рэпером Децлом. Им исполнительница роли Мэри Поппинс поделилась в официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
Кирилла Толмацкого, выступающего под творческим псевдонимом Децл, не стало в феврале 2019 года. На опубликованном снимке вместе с ним запечатлена Наталья Андрейченко. Друзья сидят за столом в одном из заведений и широко улыбаются. Знаменитости при жизни Децла очень хорошо общались.

В подписи к снимку актриса написала, что фотография случайно попалась за глаза. Ее Андрейченко прислали подписчики. Она добавила, что очень скучает по артисту.

В комментариях к публикации пользователи почтили память рэп-исполнителя. Напомним, что популярность к нему пришла в начале нулевых. Кирилл Толмацкий скончался в одном из ночных клубок Ижевска после выступления. В гримерной артисту резко стало плохо. Когда на место инцидента прибыли медики, они не смогли реанимировать Децла.





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