СПЧ решил обратиться к Google после блокировки российских СМИ на YouTube

05.08.2020, 16:30, Новости дня

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен обратиться в Google из-за блокировки российских СМИ на видеохостинге YouTube.

Два канала российских информационных агентств были заблокированы в мае, еще один канал, российской телекомпании – в июне.

Решение обратиться в Google было принято на заседании постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов, сообщается на сайте СПЧ.

По мнению правозащитников, некоторые случаи блокировки выглядят не мотивированными, а в таких условиях средства массовой информации нуждаются в механизмах защиты.

Председатель комиссии Павел Гусев предложил проработать вопрос о правовой аргументации таких блокировок и определить инстанции, в которые необходимо обратиться с обращением в поддержку СМИ.

«Прежде всего, нам нужно сделать запрос в Гугл по поводу блокировок каналов СМИ. И на основе ответа компании, мы примем решение обращаться в международные структуры. Это будет аргументировано и правильно», – сказал Павел Гусев.

В заседании принимали участие глава СПЧ Валерий Фадеев, председатель комиссии Павел Гусев и члены комиссии Ева Меркачева, Владимир Соловьев, Екатерина Винокурова, Александр Верховский, Леонид Никитинский, Кирилл Вышинский и Николай Сванидзе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом.