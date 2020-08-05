Медиарейтинги губернаторов
 

Медиарейтинги губернаторов

05.08.2020, 16:24, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июле 2020 года.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

39 080

378 090,8

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

25 020

158 034,1

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

14 238

61 076,9

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 654

29 390,6

5

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 993

24 975,6

6

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

6 635

21 444,2

7

+9

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

5 233

20 932,1

8

-2

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 162

17 977,0

9

-1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 527

17 252,3

10

+1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 970

17 117,0

11

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 306

15 951,4

12

-3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 547

15 199,7

13

+1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 293

14 236,1

14

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 757

13 448,5

15

-2

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 635

11 743,1

16

-1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 594

10 392,0

17

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 005

5 791,0

18

0

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 739

5 629,0

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля, об этом на своем официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил с 1 августа работу театров, кинотеатров и концертных залов. Масочный и перчаточный режимы в общественном транспорте и магазинах Москвы продолжат действовать, несмотря на смягчение карантинных мер, об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о возможности повторного введения карантина из-за коронавируса, заявил, что у столицы “все-таки больше шансов” этого избежать, хотя риски есть.
СМИ сообщали, что итоговая явка на онлайн-голосовании составила 93,02%. Такой показатель мэр Москвы Сергей Собянин на пресс-конференции в ЦИК объяснил активной гражданской позицией тех, кто выбрал для себя такую форму голосования.
Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу столичного департамента образования и науки Исаака Калину, на эту должность назначен Александр Молотков, который ранее был заместителем руководителя департамента. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленную станцию Нахабино второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского городского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском городском округе. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после реконструкции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, предусматривающее возобновление работы предприятий общественного питания и отелей. Также Андрей Воробьев заявил, что подмосковные власти планируют возобновить работу аттракционов, ресторанов и пляжей к 15 июля. В Московской области отменяется обязательный масочный режим в парках культуры и отдыха, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в Одинцовском округе.

Губернатор Игорь Руденя и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили одно из ведущих предприятий машиностроения Верхневолжья – Тверской вагоностроительный завод. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил властям Твери создать в городе новый граффити-портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицина взамен закрашенного неизвестными.
Создаваемый в Завидово транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, позволит в течение часа напрямую добраться из Москвы до Московского моря, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что губернатор Игорь Руденя принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на заседании Законодательного собрания с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы исполнительных органов государственной власти в 2019 году.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (+9).
Губернатор Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин в своем Instagram завил, что не собирается подавать в отставку после слов лидера партии Владимира Жириновского о возможном сложении полномочий ее членов, возглавляющих регионы, из-за задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Главы регионов в июле 2020 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

39 080

378 090,8

2

new

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

21 390

290 489,8

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

25 020

158 034,1

4

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

15 005

139 813,1

5

+1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

21 836

96 864,4

6

+2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

14 057

94 893,3

7

-2

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

14 522

87 304,3

8

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

12 117

82 571,7

9

+1

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

10 412

71 276,9

10

+2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 888

64 308,4

11

+6

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 673

61 775,2

12

-8

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

15 907

61 157,3

13

+1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

14 238

61 076,9

14

-5

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

10 226

58 145,4

15

-4

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 731

50 397,8

16

-3

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

10 716

48 666,7

17

+3

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

9 957

46 121,6

18

+7

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

6 893

44 065,0

19

+3

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 829

43 590,7

20

+8

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

6 299

43 576,0

21

-6

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

6 281

41 459,8

22

-3

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

5 322

40 110,8

23

+3

УЙБА Владимир Викторович

Коми

6 189

33 757,9

24

0

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

6 972

33 013,2

25

+9

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

6 956

32 630,2

26

-10

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

6 076

30 740,1

27

+6

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 654

29 390,6

28

-5

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 756

29 346,6

29

0

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 384

28 581,5

30

+1

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 953

28 183,4

31

+8

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 180

26 784,6

32

+10

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

5 507

26 147,2

33

+3

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

4 573

24 980,0

34

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 993

24 975,6

35

+12

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

2 725

24 237,3

36

-15

УСС Александр Викторович

Красноярский край

5 085

24 076,8

37

-19

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 745

23 237,2

38

-6

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

7 232

23 027,2

39

-2

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

5 413

22 857,0

40

+8

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

5 376

22 721,0

41

0

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 721

21 571,1

42

+7

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

6 635

21 444,2

43

+25

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

5 233

20 932,1

44

+25

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 517

20 816,0

45

+6

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2 592

20 660,3

46

-1

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2 938

20 067,0

47

-9

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

4 941

19 504,1

48

-5

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

5 916

19 236,0

49

-22

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

3 024

18 661,0

50

+25

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 992

18 577,0

51

-21

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 010

18 468,0

52

-6

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 162

17 977,0

53

-13

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 530

17 888,2

54

-10

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 246

17 850,1

55

+6

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

2 495

17 461,4

56

-4

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 527

17 252,3

57

-1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 970

17 117,0

58

+4

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 962

16 701,6

59

-5

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 306

15 951,4

60

-10

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 064

15 677,0

61

-8

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 547

15 199,7

62

+2

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 097

15 186,0

63

+2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 293

14 236,1

64

-7

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 757

13 448,5

65

-2

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 674

12 097,2

66

-6

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 635

11 743,1

67

+4

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 015

11 525,0

68

-1

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 376

11 325,0

69

+9

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

2 077

10 516,2

70

+15

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

956

10 503,2

71

-1

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 714

10 416,1

72

-6

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 594

10 392,0

73

-14

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 542

10 002,0

74

+9

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 469

9 437,0

75

-1

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 632

8 980,1

76

-4

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 301

7 194,1

77

-4

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 250

6 891,7

78

-20

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 197

6 830,0

79

-3

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 231

6 479,2

80

-1

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 378

6 344,0

81

-4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 005

5 791,0

82

+2

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 739

5 629,0

83

-1

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

1 334

5 515,0

84

-3

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

951

5 340,0

85

-5

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 163

5 059,0


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