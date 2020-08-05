Медиарейтинги губернаторов

05.08.2020, 16:24, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июле 2020 года.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 39 080 378 090,8 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 25 020 158 034,1 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 14 238 61 076,9 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 654 29 390,6 5 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 993 24 975,6 6 +1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 6 635 21 444,2 7 +9 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 5 233 20 932,1 8 -2 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 162 17 977,0 9 -1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 527 17 252,3 10 +1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4 970 17 117,0 11 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 306 15 951,4 12 -3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 547 15 199,7 13 +1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 293 14 236,1 14 -2 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 757 13 448,5 15 -2 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 2 635 11 743,1 16 -1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 594 10 392,0 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 005 5 791,0 18 0 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 739 5 629,0

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Главы регионов в июле 2020 года: