Медиарейтинги губернаторов
05.08.2020, 16:24, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июле 2020 года.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
39 080
|
378 090,8
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
25 020
|
158 034,1
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
14 238
|
61 076,9
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 654
|
29 390,6
|
5
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 993
|
24 975,6
|
6
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
6 635
|
21 444,2
|
7
|
+9
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
5 233
|
20 932,1
|
8
|
-2
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 162
|
17 977,0
|
9
|
-1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 527
|
17 252,3
|
10
|
+1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 970
|
17 117,0
|
11
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 306
|
15 951,4
|
12
|
-3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 547
|
15 199,7
|
13
|
+1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 293
|
14 236,1
|
14
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 757
|
13 448,5
|
15
|
-2
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 635
|
11 743,1
|
16
|
-1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 594
|
10 392,0
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 005
|
5 791,0
|
18
|
0
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 739
|
5 629,0
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля, об этом на своем официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил с 1 августа работу театров, кинотеатров и концертных залов. Масочный и перчаточный режимы в общественном транспорте и магазинах Москвы продолжат действовать, несмотря на смягчение карантинных мер, об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о возможности повторного введения карантина из-за коронавируса, заявил, что у столицы “все-таки больше шансов” этого избежать, хотя риски есть.
СМИ сообщали, что итоговая явка на онлайн-голосовании составила 93,02%. Такой показатель мэр Москвы Сергей Собянин на пресс-конференции в ЦИК объяснил активной гражданской позицией тех, кто выбрал для себя такую форму голосования.
Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу столичного департамента образования и науки Исаака Калину, на эту должность назначен Александр Молотков, который ранее был заместителем руководителя департамента. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленную станцию Нахабино второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского городского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском городском округе. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после реконструкции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, предусматривающее возобновление работы предприятий общественного питания и отелей. Также Андрей Воробьев заявил, что подмосковные власти планируют возобновить работу аттракционов, ресторанов и пляжей к 15 июля. В Московской области отменяется обязательный масочный режим в парках культуры и отдыха, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в Одинцовском округе.
Губернатор Игорь Руденя и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили одно из ведущих предприятий машиностроения Верхневолжья – Тверской вагоностроительный завод. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил властям Твери создать в городе новый граффити-портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицина взамен закрашенного неизвестными.
Создаваемый в Завидово транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, позволит в течение часа напрямую добраться из Москвы до Московского моря, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что губернатор Игорь Руденя принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на заседании Законодательного собрания с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы исполнительных органов государственной власти в 2019 году.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (+9).
Губернатор Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин в своем Instagram завил, что не собирается подавать в отставку после слов лидера партии Владимира Жириновского о возможном сложении полномочий ее членов, возглавляющих регионы, из-за задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала.
Главы регионов в июле 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
39 080
|
378 090,8
|
2
|
new
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
21 390
|
290 489,8
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
25 020
|
158 034,1
|
4
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
15 005
|
139 813,1
|
5
|
+1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
21 836
|
96 864,4
|
6
|
+2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
14 057
|
94 893,3
|
7
|
-2
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
14 522
|
87 304,3
|
8
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
12 117
|
82 571,7
|
9
|
+1
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 412
|
71 276,9
|
10
|
+2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 888
|
64 308,4
|
11
|
+6
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 673
|
61 775,2
|
12
|
-8
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
15 907
|
61 157,3
|
13
|
+1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
14 238
|
61 076,9
|
14
|
-5
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
10 226
|
58 145,4
|
15
|
-4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 731
|
50 397,8
|
16
|
-3
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
10 716
|
48 666,7
|
17
|
+3
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
9 957
|
46 121,6
|
18
|
+7
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
6 893
|
44 065,0
|
19
|
+3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 829
|
43 590,7
|
20
|
+8
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 299
|
43 576,0
|
21
|
-6
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
6 281
|
41 459,8
|
22
|
-3
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 322
|
40 110,8
|
23
|
+3
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
6 189
|
33 757,9
|
24
|
0
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
6 972
|
33 013,2
|
25
|
+9
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
6 956
|
32 630,2
|
26
|
-10
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
6 076
|
30 740,1
|
27
|
+6
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 654
|
29 390,6
|
28
|
-5
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 756
|
29 346,6
|
29
|
0
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 384
|
28 581,5
|
30
|
+1
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 953
|
28 183,4
|
31
|
+8
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 180
|
26 784,6
|
32
|
+10
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
5 507
|
26 147,2
|
33
|
+3
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
4 573
|
24 980,0
|
34
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 993
|
24 975,6
|
35
|
+12
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
2 725
|
24 237,3
|
36
|
-15
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
5 085
|
24 076,8
|
37
|
-19
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 745
|
23 237,2
|
38
|
-6
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
7 232
|
23 027,2
|
39
|
-2
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
5 413
|
22 857,0
|
40
|
+8
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 376
|
22 721,0
|
41
|
0
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 721
|
21 571,1
|
42
|
+7
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
6 635
|
21 444,2
|
43
|
+25
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
5 233
|
20 932,1
|
44
|
+25
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 517
|
20 816,0
|
45
|
+6
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 592
|
20 660,3
|
46
|
-1
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 938
|
20 067,0
|
47
|
-9
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
4 941
|
19 504,1
|
48
|
-5
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 916
|
19 236,0
|
49
|
-22
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 024
|
18 661,0
|
50
|
+25
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 992
|
18 577,0
|
51
|
-21
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 010
|
18 468,0
|
52
|
-6
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 162
|
17 977,0
|
53
|
-13
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 530
|
17 888,2
|
54
|
-10
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 246
|
17 850,1
|
55
|
+6
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 495
|
17 461,4
|
56
|
-4
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 527
|
17 252,3
|
57
|
-1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 970
|
17 117,0
|
58
|
+4
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 962
|
16 701,6
|
59
|
-5
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 306
|
15 951,4
|
60
|
-10
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 064
|
15 677,0
|
61
|
-8
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 547
|
15 199,7
|
62
|
+2
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 097
|
15 186,0
|
63
|
+2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 293
|
14 236,1
|
64
|
-7
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 757
|
13 448,5
|
65
|
-2
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 674
|
12 097,2
|
66
|
-6
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 635
|
11 743,1
|
67
|
+4
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 015
|
11 525,0
|
68
|
-1
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 376
|
11 325,0
|
69
|
+9
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 077
|
10 516,2
|
70
|
+15
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
956
|
10 503,2
|
71
|
-1
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 714
|
10 416,1
|
72
|
-6
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 594
|
10 392,0
|
73
|
-14
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 542
|
10 002,0
|
74
|
+9
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 469
|
9 437,0
|
75
|
-1
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 632
|
8 980,1
|
76
|
-4
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 301
|
7 194,1
|
77
|
-4
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 250
|
6 891,7
|
78
|
-20
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 197
|
6 830,0
|
79
|
-3
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 231
|
6 479,2
|
80
|
-1
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 378
|
6 344,0
|
81
|
-4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 005
|
5 791,0
|
82
|
+2
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 739
|
5 629,0
|
83
|
-1
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 334
|
5 515,0
|
84
|
-3
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
951
|
5 340,0
|
85
|
-5
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 163
|
5 059,0
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