Кулеба заявил, что к октябрю Киев рассчитывает получить от Ирана всю информацию о крушении самолета МАУ

05.08.2020, 16:11, Новости дня

К следующему раунду переговоров о компенсациях родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране, который запланирован на октябрь, украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств крушения. Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует 5 августа пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Кулебы, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению размера компенсаций.

Стороны обсудили результаты первого раунда переговоров, который состоялся в Киеве 30 июля.

“Требование украинского государства и общества очень простое: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим”, – подчеркнул Кулеба.

Министры согласились, что встреча переговорных команд в октябре должна стать результативной. Кулеба и Зариф отметили, что трагедия рейса PS752 стала болезненной и чувствительной темой для всех пострадавших стран.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

Иран заявляет, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 30 июля уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения”.

Первый раунд переговоров о компенсациях в Киеве прошел 30 июля и длился 11 часов.