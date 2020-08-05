“На воздух может взлететь весь Бейрут”. Reuters выяснило, что ливанская таможня шесть раз предупреждала о селитре в порту

05.08.2020, 16:11, Новости дня

Власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. По данным источников агентства Reuters, таможенники с 2014 года минимум шесть раз в ходе проверок обращали внимание на опасные условия, в которых хранились химикаты.

Последняя инспекция прошла шесть месяцев назад. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Проблему безопасности хранения груза рассматривал и суд, но “ничего не было сделано” для решения вопроса об утилизации или перемещении горючих материалов.

Халатность рассматривается как основная версия взрыва на складе №12 порта Бейрута, где хранились химикаты, рассказал источник Reuters, знакомый с ходом следствия.

Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибло более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы.