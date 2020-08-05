«Поддержите нас! Наши жизни в ваших руках»

05.08.2020, 16:10, Разное

Обращение фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова перед приговором.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Дорогие друзья!

Я пережил арест, пытки, два с половиной года тюремного заключения, абсурд возбужденного уголовного дела, смерть близких родственников, лжесвидетельство, в том числе от близкого друга, и абсолютно безумный запрос наказания со стороны прокуратуры в виде семи с половиной лет реального лишения свободы.

Пройдя все это, я не пошел на сделку со следствием, не стал заключать досудебное соглашение, признавать несуществующую вину и клеветать на других фигурантов уголовного дела «Нового величия». Я отстаивал правду и был честен с собой и окружающими, на этих позициях я стою до сих пор. Именно за такую принципиальность наши оппоненты решили меня сурово наказать.

В нашем уголовном деле нет потерпевших, нет материального вреда, нет вреда здоровью жителей или общественной нравственности.

Ни о каком криминале или экстремизме и терроризме не может быть и речи. Во время судебных процессов моя невиновность была подтверждена железными доводами стороны защиты, а преступно провокационную деятельность силовиков в отношении всех фигурантов уголовного дела «Нового величия» обвинению так и не удалось скрыть. Я абсолютно невиновен, заслуживаю только оправдательного приговора и немедленного освобождения в августе.

К сожалению, кампания общественников по поддержке фигурантов уголовного дела «Нового величия» касалась только тех ребят, которые сидят на домашнем аресте. Это и сыграло злую шутку со мной, Вячеславом Крюковым и Петром Карамзиным. Нам грозит опасность стать крайними по итогу всего уголовного дела лишь из-за того, что мы остались вне поля общественного зрения.

Нам троим грозят реальные и огромные сроки лишения свободы: от шести до семи с половиной лет.

До оглашения приговора осталось всего несколько дней. Сейчас я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые следили за ходом нашего уголовного дела, понимают его абсурдность и готовы не замалчивать факты происходящего произвола. Если умолчать об этом сейчас и отказаться от гражданской активности, действовать после оглашения приговора будет уже поздно. Не дайте восторжествовать несправедливости и лишить свободы невиновных людей.

Поддержите нас! Наши жизни полностью в ваших руках.

Не обманывайтесь, не давайте водить себя за нос и не принимайте подачки со стороны наших оппонентов. Тот из вас, кто считает победой условные сроки Павликовой, Дубовик, Рощина и Полетаева, придерживается ошибочного, лицемерного, гнусного, дискриминационного и трусливого мнения.

Если хоть один из фигурантов уголовного дела «Нового величия» после оглашения приговора останется за решеткой, то это априори будет катастрофичным. Мы все абсолютно невиновные люди, а сейчас не Средневековье, чтобы невиновных людей пытали и сажали в тюрьму на сумасшедшие сроки у всех на глазах.

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Если я не освобожусь в ближайшее время, получу суровый приговор и отправлюсь в исправительную колонию, то я не буду покорно терпеть рабский труд, избиения, унижения, отсутствие свободы и ежедневные марши под барабаны. Я слишком свободолюбивый человек и предпочту смерть лишению свободы. Лебезить ради УДО, амнистии и помилования я не собираюсь, мне противно.

Надеюсь только на вас и жду всех шестого августа в Люблинском суде города Москвы на оглашение приговора.