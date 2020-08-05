Особенный сын звезды «Следа» Евгения Кулакова пропустил операцию из-за COVID-19

05.08.2020, 16:09, Разное

Звезде сериала «След» Евгению Кулакову пришлось трижды тщательно соблюдать карантинные меры: вместе со всеми россиянами, когда заболели мать, бабушка и он сам, и последний раз когда коронавирус выявили у супруги. Кроме этого, из-за COVID-19 его особенный 16-летний сын Илья пропустил важную операцию.

Несмотря на эти факты, Евгений Кулаков был рад тому, что у него появилось время побыть с семьей. Актер придумывал для сына и 2-летней дочери различные развлечения, а также баловал родных кулинарными изысками. Он научился печь хлеб, готовить плов и борщ. С финансами были небольшие проблемы, но семье помогли родители.

Евгений Кулаков в этот период очень переживал за сына Илью, у которого диагностировали ДЦП и аутизм. 16-летнему юноше нужны развивающие занятия, а класс, который он посещал, на период изоляции не финансировали. На данный момент он ходит в сенсорный зал, занятия в котором позволяют ему гармонизировать собственное поведение. Кроме этого, у супруги Евгения Кулакова появился помощник, который помогает ей справляться дома с двумя детьми.

Из-за пандемии коронавируса сыну актера не сделали операцию, после которой он сможет встать на ноги. Уже больше года назад особенный ребенок перестал самостоятельно ходить и передвигается на инвалидном кресле. Звезда «Следа» обратился в фонд, который готов оплатить необходимую реабилитацию для сына. Если не будет прогнозируемой второй волны COVID-19, операция состоится в сентябре. Кроме этого, потребуется вертикализатор, на который семья планирует открыть сбор средств.