 

Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное 200-метровое строение

05.08.2020, 16:09, Разное

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Луны 200-метровое строение. Исследователь уверен, что находка в очередной раз указывает на существование инопланетян.

Как пояснил на своем официальном сайте Скотт Уоринг, загадочная структура расположена в большом ударном кратере на обратной стороне Луны под названием Королёв, составляющем в поперечнике более 25 км.

– Это не только 200-метровое строение, но и меньшее с правой стороны рядом с ним. Структура имеет продуманный дизайн и множество прямых углов, блестящих металлических поверхностей и светящихся которые, как мне кажется, напоминают окна. Я восхищен, поскольку здание, вероятно, полностью оборудовано всеми технологиями, необходимыми для выживания на поверхности Луны. Маловероятно, что оно обитаемо, ему сотни тысяч лет. В космическом вакууме вещи не ржавеют, а сидят и пылятся, – прокомментировал находку исследователь.

Пользователи Сети поддержали уфолога в его предположениях, что 200-метровое строение несомненно наводить на мысль, связанную с существованием инопланетян. При этом Скотт Уоринг неоднократно отмечал, американское космическое агентство NASA знает об этом, но намеренно скрывает правду.





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