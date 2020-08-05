В Совфеде оценили вероятность выдачи Украине задержанных в Белоруссии россиян

05.08.2020, 16:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко не станет выдавать задержанных под Минском россиян украинской стороне, сообщил первый заместитель руководителя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Я не исключаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский мог просить Лукашенко о выдаче граждан РФ Украине», – сообщил Джабаров РИА «Новости».

Белорусский президент, по словам сенатора, «вряд ли согласится на экстрадицию граждан России, поскольку это, по сути, поставит крест на Союзном государстве».

Такие действия сослужат плохую службу всей Белоруссии, отметил Джабаров.

«Я надеюсь, что Лукашенко не пойдет на этот шаг, потому что речь идет о российских гражданах», – сказал он.

Сенатор предположил, что СМИ Украины будут раздувать эту тему, чтобы «вбить кол между Россией и Белоруссией». По его мнению, ситуация будет урегулирована после президентских выборов в Белоруссии.

В среду президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили вопрос экстрадиции задержанных под Минском участников событий в Донбассе.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.