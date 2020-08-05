Натали Портман поделилась архивным снимком в честь годовщины свадьбы с Бенжаменом Мильпье

05.08.2020, 16:01, Разное

Восемь лет назад 4 августа актриса Натали Портман и хореограф Бенжамен Мильпье связали себя узами брака. С тех пор Натали редко – но всегда с большой нежностью – отзывалась о супруге в интервью. Вчера же на восьмую годовщину их свадьбы она решила поделиться архивным фото в личном Instagram. Выбор пал на фото с самой церемонии: Натали в белоснежном платье Rodarte и с цветочным венком на голове танцует вместе с мужем.

По-прежнему мой самый любимый партнер по танцам,

– подписала это фото актриса. Бенжамен в долгу не остался: мужчина опубликовал уже в своем блоге то же фото, подписав его “моя любовь” и “королева”.

Фото из Instagram Натали Портман

Напомним, Натали Портман и Бенжамен Мильпье начали встречаться во время съемок фильма “Черный лебедь”, в котором она исполнила главную роль, а он был хореографом-постановщиком. В декабре 2010 года представители пары сообщили, что Портман и Мильпье обручились. Уже 4 июня 2011-го на свет появился их первенец, сын Алеф Портман-Мильпье, а через год молодые родители поженились. Дочь Амалия родилась у пары 22 февраля 2017-го. В интервью прессе актриса крайне редко говорит о детях или супруге. Но в разговоре с представителем российского HELLO! в 2018 году рассказала, как Бенжамен готовил ее к съемкам в картине Vox Lux, в котором ей вновь – после “Черного лебедя” – нужно было танцевать на экране:

У меня были репетиции. И проходили очень весело, потому что я смогла наконец-то вновь поработать с мужем. Бен сделал это в качестве доброй услуги: согласился отработать со мной все движения дома, втиснул это в свое расписание. А в итоге так увлекся процессом, что поставил хореографию для всех артисток, выступавших вместе со мной. Это было ужасно мило – приходить домой на занятия к личному тренеру. (Улыбается.)

Натали Портман и Бенжамен МильпьеК слову, девятый год совместной жизни ознаменуется для пары радостной новостью: не так давно благодаря папарацци стало известно, что Натали станет матерью в третий раз. Вездесущим репортерам удалось сфотографировать актрису с мужем во время прогулки, и после этих снимков сомневаться в ее новом статусе не приходится.

Натали и Бенжамен на прогулке с детьми, июль 2020 года