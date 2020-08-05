 

Как использовать передовые стратегии в шутерах от первого лица

05.08.2020, 15:55, Разное

Нанесите на карту свои укрытия, прежде чем начинать уровень. Укрытия – это маленькие закоулки на уровне, которые улучшают ваше тактическое положение. Например, верхние края дверных проемов, тень нависающей трубы или даже старая уловка в уловке вражеской базы. Это может быть так же приятно, как играть в игру. Будь то скрытие в дереве в Halo 3 или скрытие на верху двери в Call of Duty Four.
Используйте «Всплеск»: если у вас в руках ракетная установка или подобное оружие, то лучшая цель – не торс или голова; лучшая цель обычно – ноги врага. В конце концов, от ракеты легко увернуться. Однако в обычных условиях противник не может увернуться от взрывного урона, который из-за близости может убить его независимо от прямого попадания.
Используйте бейсбол: в редких случаях игра может включать в себя оружие ближнего боя. В еще более редких обстоятельствах это оружие может оказывать непосредственное влияние на снарядное оружие. Посмотрим правде в глаза, Halo 3 – единственный настоящий пример, но не забывайте о таком преимуществе. Ракета, граната или даже меч, которые могут быть отправлены обратно правильно рассчитанным ударом молота.
Используйте вышибалу: как вариант, ведите врага с помощью гранат! Многие новые игроки умерли из-за отсутствия внимательности. Хорошо отскочившая граната или ведущая граната неизбежно убьют намерение противника двигаться вперед.
Используйте Tapper: Когда вам нужно стрелять из пулемета с большой дистанции или из двух пулеметов, часто лучше нажать на курок, чтобы максимизировать ваш урон. С двумя кнопками и двумя пулеметами также целесообразно чередовать триггеры, одну сторону, затем другую в быстрой последовательности.Перевод статьи предоставлен авторами сайта https://favoritsport.com.ua





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