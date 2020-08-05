Юрист объяснил, почему сожительницу погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей

05.08.2020, 15:53, Новости дня

Сожительство не является родственными отношениями, поэтому гражданскую жену погибшего в аварии с актером Михаилом Ефремовым совершенно обоснованно не признали потерпевшей по данному делу, сообщил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

В Москве Пресненский районный суд, где 5 августа рассматривалось дело Ефремова, отказался признавать потерпевшей сожительницу погибшего в автомобильной аварии с актером, несмотря на то, что она представила документы об оплате похорон, а также свидетельства соседей. Услышав данное решение, она немедленно покинула заседание.

«На сегодняшний день сожительство не влечет никаких юридических последствий. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае смерти человека потерпевшим признается один из его близких родственников, коим женщина не являлась. Сожительство не является родственными отношениями, поэтому ее совершенно обоснованно не признали потерпевшей по этому делу», – говорит Радько.

Также на заседании Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП, поскольку совершенно «ничего не помнит». Тем временем его адвокат Эльман Пашаев заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших.