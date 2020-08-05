 

Появилось видео удара новой американской гиперзвуковой ракеты

05.08.2020, 15:48, Новости дня

США продемонстрировали видеозапись, на которой запечатлены испытания гиперзвукового оружия – ракеты Common-Hypersonic Glide Body (C-GHB), сообщают СМИ.

Испытания проходили 19 марта на полигоне Кауаи на Гавайских островах, передает «Военное обозрение».

Отмечается, что это первое видео, на котором продемонстрирована сама ракета и ее пуск в таком ракурсе.

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF

— CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) August 4, 2020  

Военное командование США отмечает, что ракета поразила цель, расположенную на поверхности Тихого океана.

В марте демонстрировалось другое видео с испытаниями C-HGB. Американские военные назвали испытания «ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели – развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов».





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