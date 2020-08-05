 

Эксперты назвали эффективные методы борьбы с укачиванием в дороге

05.08.2020, 15:30, Разное

Британские эксперты (National Health Service) назвали простые и в тоже время эффективные методы борьбы с укачиванием во время путешествий на любом транспорте. Предотвратить тошноту в дороге можно, соблюдая элементарные правила.
Представители здравоохранения Великобритании на страницах Daily Express советуют сначала сфокусировать взгляд на одной точке, к примеру, на горизонте и подышать свежим воздухом, если это возможно. Чтобы не допустить морской болезни, медики предлагают закрыть глаза и замедлить дыхание, выпить воды без газа, пожевать корень имбиря или употребить содержащие его продукты, к примеру, чай и сладости, а также подумать о чём-то хорошем.

Перед запланированной поездкой не рекомендуется употреблять спиртные напитки и тяжёлую пищу, а во время путешествия не нужно обращать внимания на встречные машины или наблюдать за морскими волнами. Существует доказанное исследование об эффекте самовнушения, то есть люди, которые уверяют себя, что их не тошнит, не поддаются укачиванию.





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