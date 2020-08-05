Анастасия Заворотнюк почти каждый день общается с батюшкой по телефону

05.08.2020, 15:30, Разное

Анастасия Заворотнюк едва ли не каждый день старается уделить время, чтобы пообщаться с батюшкой. Духовник артистки помогает ей бороться с болезнью и не терять веру в лучшее.

Как пишет издание «Телепрограмма», знакомые звезды сериала «Моя прекрасная няня» отмечают сильные изменения в ее внешности. Вот уже почти год Заворотнюк пытается вылечиться от рака. Со слов музыкального продюсера Олеси Сазыкиной, справляться с тяжелым недугом актрисе помогают не только родные и близкие люди. Почти ежедневно Анастасия Заворотнюк созванивается по телефону со своим духовником. В общении со священником она получает моральную и духовную поддержку, в которой так нуждается сейчас.

При этом артистка изменилась достаточно сильно, утверждают ее окружающие. Сотрудники МХТ имени Чехова отмечают непоправимые перемены в ее внешности. Из-за принимаемых лекарственных средств у Заворотнюк изменился даже цвет кожи. Ее сознание часто будто в тумане, однако актриса старается сохранять бодрое состояние духа.

Стоит отметить, что в СМИ уже появлялась ранее информация о тяжелых последствиях и побочных эффектах лечебного курса всенародно любимой «няни». Однако многие слухи, публикуемые в прессе, оказались слишком преувеличенными. Сама же Заворотнюк не комментирует ситуацию, скрываясь от назойливого внимания журналистов и поклонников. Даже место ее пребывания сейчас точно неизвестно. Предположительно актриса проживает в поселке Крекшино.