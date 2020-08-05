Фарион призвала русскоговорящих украинцев ехать жить в Россию

05.08.2020, 15:30, Разное

Ирина Фарион в очередной раз напомнила о себе громким заявлением относительно части населения Украины. Один из национальных телеканалов привел слова экс-нардепа, в котором она призывает русскоговорящих уезжать из страны.

Как пишет «Политэксперт», Ирина Фарион уже не в первый раз выступает с критикой жителей Украины, говорящих на русском языке. При этом зачастую она не выбирает выражений, оглашая радикальные идеи. В последнем своем высказывании она обратилась к русскоязычным с призывом покинуть территорию государства.

Бывшая депутат от националистической политической партии «Свобода» уверена, что исторической родиной таких людей является не Украина, а Россия. С ее слов, она желает создать максимально комфортные условия для них, однако достичь этого Фарион считает возможным только, если русскоговорящее население уедет из страны.

При этом саму дефиницию «русскоязычное население» она назвала штампом, используемым в быту. Категорию же граждан Украины, относящим себя к русскоязычным она назвала маргиналами. По ее мнению, им не хватило даже трех десятков лет, чтобы украинизироваться. Поэтому, заявляет Фарион, им лучше покинуть пределы страны.