 

Фарион призвала русскоговорящих украинцев ехать жить в Россию

05.08.2020, 15:30, Разное

Ирина Фарион в очередной раз напомнила о себе громким заявлением относительно части населения Украины. Один из национальных телеканалов привел слова экс-нардепа, в котором она призывает русскоговорящих уезжать из страны.
Как пишет «Политэксперт», Ирина Фарион уже не в первый раз выступает с критикой жителей Украины, говорящих на русском языке. При этом зачастую она не выбирает выражений, оглашая радикальные идеи. В последнем своем высказывании она обратилась к русскоязычным с призывом покинуть территорию государства.

Бывшая депутат от националистической политической партии «Свобода» уверена, что исторической родиной таких людей является не Украина, а Россия. С ее слов, она желает создать максимально комфортные условия для них, однако достичь этого Фарион считает возможным только, если русскоговорящее население уедет из страны.

При этом саму дефиницию «русскоязычное население» она назвала штампом, используемым в быту. Категорию же граждан Украины, относящим себя к русскоязычным она назвала маргиналами. По ее мнению, им не хватило даже трех десятков лет, чтобы украинизироваться. Поэтому, заявляет Фарион, им лучше покинуть пределы страны.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Компания Xiaomi официально представила игровой смартфон Black Shark 3s

27.07 / В Сети появилось видео с прототипом истребителя шестого поколения «Буря»

28.07 / Алена Водонаева стала студенткой МГУ

29.07 / В России придумали способ отучить пьяных водителей садиться за руль

31.07 / Автор «тамагочи для хакеров» Flipper Zero собрал на Kickstarter $500 000 на его производство

16.07 / В Сочи требуют снести памятник Ермолову

30.06 / Учёные раскрыли секрет бодрости при употреблении кофе

21.07 / В уральском городе Нижние Серги из-за паводка оказались подтоплены десятки домов и разрушены мосты.

20.07 / Житель Владивостока получил пять суток ареста после акции в поддержку Фургала

31.07 / Народную артистку Жемчужную госпитализировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска