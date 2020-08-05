Потерпевшие согласовали сумму иска к Ефремову

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05.08.2020, 15:16, Новости дня

Родственники погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым согласовали сумму исков к нему, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Добровинский сообщил, что накануне состоялась встреча, на которой была согласована сумма, она «будет фигурировать в гражданских исках, представленных на суде», передает ТАСС.

При этом общую сумму исковых заявлений он называть пока не стал.

Между тем свидетель – инспектор ДПС Павел Маркиянов – в зале Пресненского суда Москвы, где в среду идет заседание по делу Ефремова, заявил, что актер сам признался в том, что был за рулем своей машины в момент ДТП на Садовом кольце в Москве.

«Ему неоднократно задавался вопрос о том, кто был за рулем. Ефремов заявил, что это был он», – сказал он.

Ранее адвокат актера заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.





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