 

Трамп объявил о своей роли в «оживлении» НАСА и космических сил США

05.08.2020, 15:14, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «оживил» НАСА и космические силы США, на которые теперь можно рассчитывать.

«НАСА было закрытым и мертвым, до того пока я снова его не запустил. Теперь это самое оживленное место подобного рода на планете. И у нас есть космические силы, которые можно поддерживать. Мы достигли большего, чем любая администрация, в первые три с половиной года», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что такого «не будет при Джо Байдене».

Напомним, американский Crew Dragon вернулся на Землю из первого испытательного пилотируемого полета 2 августа с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеным. 

Корабль стартовал с Земли в конце мая и был на орбите два месяца. Приводнение Crew Dragon в Мексиканском заливе стало первой для США посадкой на воду пилотируемой миссии с 1975 года и первым самостоятельным пилотируемым полетом с 2011 года.





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