В машине Ефремова нашли гашиш

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05.08.2020, 15:14, Новости дня

В автомобиле актера Михаила Ефремова после смертельной аварии в Москве были найдены гашиш и гашишное масло.

Об этом идет речь в материалах дела, передает ТАСС со ссылкой на документы.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.





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