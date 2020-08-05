Загрызших ребенка в Сочи медведей застрелили

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05.08.2020, 15:08, Новости дня

Напавших на ребенка в Сочи медведей застрелили, сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.

Животных застрелили после нападения на ребенка, сообщил собеседник ТАСС.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что после инцидента власти проверят все базы отдыха, мини-зоопарки на частных территориях, принимающих туристов, закроют по требованию главы города Алексея Копайгородского.

В Сочи также примут дополнительные меры, чтобы дети не гуляли без надзора на улицах.

«ЧП в Дагомысе не должно остаться только делом правоохранительных органов. Требую от управления образования, департамента спорта, инспекции по делам несовершеннолетних в кратчайший срок предоставить и осуществить план профилактических мероприятий и занятости детей на последний месяц летних каникул», – сообщил мэр.

«На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей», – приводит слова главы города РИА «Новости».

Напомним, два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Ребенок проник к животным через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, он подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие медики констатировали смерь ребенка.

Худрук Большого московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что у мальчика практически не было шансов остаться живым.





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