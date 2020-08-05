Определились финалисты конкурса «Цифровой прорыв»

05.08.2020, 15:08, Новости дня

В среду, 5 августа, состоялась церемония награждения победителей онлайн-чемпионата для индивидуальных участников всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В течение месяца, с 25 июня по 25 июля, более 6 тыс. специалистов в сфере анализа больших данных и машинного обучения решали задачи от коммерческих и государственных организаций: создавали решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и бактериального анализа, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Всего участники создали 4415 работающих решений. Призовой фонд в 2 млн рублей и возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» получили 75 человек – по 25 в каждой из трех номинаций. Лучшие решения определял специальный алгоритм, а разработанные коды дополнительно проверили технические специалисты Mail.ru Group», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Он уточнил, что кейсы предоставили партнеры конкурса – HeadHunter, Министерство экономического развития Иркутской области и «IT Society».

Первые пять мест в кейсе «IT Society» заняли представители Воронежской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. Они разработали решения, способные сократить время проведения бактериального анализа. Самые точные результаты в кейсе от HeadHunter показали модели участников из Пермского края, Свердловской области и Санкт-Петербурга. Их алгоритмы помогут компаниям более эффективно подбирать сотрудников. Участникам, выбравшим кейс от министерства экономического развития Иркутской области, предстояло проанализировать данные МФЦ, чтобы предложить населению релевантные услуги. Лучше всех с данной задачей справились IT-специалисты из Санкт-Петербурга, Пермского и Приморского краев и Московской области.

Онлайн-чемпионат стал финальным мероприятием летнего IT-марафона, включающего в себя также два командных соревнования.

21 августа в Ростове-на-Дону состоится первое мероприятие в рамках полуфинала конкурса. Серия 48-часовых хакатонов в уникальном формате онлайн+офлайн пройдет в крупнейших IT-хабах восьми федеральных округов.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО Ростелеком. Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.