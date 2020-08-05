Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

05.08.2020, 15:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнер”. Об этом 5 августа сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский выразил убеждение, что боевикам, которые воевали на Донбассе против украинской армии, не удастся избежать справедливого наказания.

“Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам”, – подчеркнул глава государства.

Помимо этого, собеседники обсудили вопросы подготовки к третьему Форуму регионов Украины и Беларуси, который пройдет осенью этого года, и ситуацию с распространением COVID-19 на территории обоих государств.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь. Наемники были арестованы.

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском боевиков.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК “Вагнер” заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. “Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была “ждать”. Билеты, купленные на Стамбул – это легенда”, – заявил он.