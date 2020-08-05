 

Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

05.08.2020, 15:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнер”. Об этом 5 августа сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский выразил убеждение, что боевикам, которые воевали на Донбассе против украинской армии, не удастся избежать справедливого наказания.

“Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам”, – подчеркнул глава государства.

Помимо этого, собеседники обсудили вопросы подготовки к третьему Форуму регионов Украины и Беларуси, который пройдет осенью этого года, и ситуацию с распространением COVID-19 на территории обоих государств.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь. Наемники были арестованы.

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском боевиков.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК “Вагнер” заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. “Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была “ждать”. Билеты, купленные на Стамбул – это легенда”, – заявил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Политика: Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

13.07 / В Хабаровске задержали протестующего с ножом

10.07 / Китай потерпел неудачу при первом запуске ракеты «Куайчжоу-11»

18.07 / В Выборге открылась выставка глухих фотографов и художников «Искусство победы»

20.07 / Пандемия подкосила экономические амбиции России

04.07 / Серб из президиума Боснии и Герцеговины заявил об отказе страны от вступления в НАТО

15.07 / Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class

31.07 / Банки захотели получить право списывать деньги со «спящих» счетов

24.07 / Кремль заявил о приверженности РФ полной демилитаризации космоса

26.06 / Главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении – САП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска