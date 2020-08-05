“Кинотавр-2020” объявил программу: Ирина Горбачева в жюри, Надежда Михалкова в конкурсе

05.08.2020, 14:54, Разное

Президент кинофестиваля Александр Роднянский рассказал о том, что жюри основного конкурса возглавит неоднократный победитель “Кинотавра”, режиссер Борис Хлебников. Его коллегами станут актер Владимир Вдовиченков, оператор Федор Лясс, актриса Оксана Фандера, ведущая Дарья Златопольская, продюсер Екатерина Филиппова, режиссер Нигина Сайфуллаева. Жюри конкурса короткого метра возглавит режиссер Клим Шипенко. Его коллегами станут актриса Ирина Горбачева, актер Александр Робак, продюсер Игорь Корнихин и кинокритик Алексей Артамонов.

Оксана Фандера

Фильмом открытия станет картина классика российского кинематографа Андрея Хржановского “Нос или заговор “Нетаких”. Этот же режиссер получит в начале фестиваля традиционный почетный приз “Кинотавра” – “За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства”. Фильмом закрытия станет драма Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”, которая также попала в конкурс Венецианского кинофестиваля (к слову, Мостра закончится аккурат к началу “Кинотавра”). Также вне конкурса будет показан фильм UFI Ивана Вырыпаева и Геннадия Вырыпаева, в котором снялись Евгений Цыганов и Иван Макаревич.

Председатель жюри основного конкурса Борис Хлебников

Основная конкурсная программа фестиваля, в которую вошло 13 картин, выглядит так:

“Город уснул”, Реж. Мария Игнатенко

“Китобой”, Реж. Филипп Юрьев

“Маша”, Реж. Анастасия Пальчикова

“Человек из Подольска”, Реж. Семен Серзин

“Вмешательсво”, Реж. Ксения Зуева

“Скажи ей”, Реж. Александр Молочников

“Хандра”, Реж. Алексей Камынин

“Кто-нибудь видел мою девчонку”, Реж. Ангелина Никонова

“Пугало”, Реж. Дмитрий Давыдов

“Конференция”, Реж. Иван И. Твердовский

“Глубже!”, Реж. Михаил Сегал

“Доктор Лиза”, Реж. Оксана Карас

“Трое”, Реж. Ана Меликян

Анна МеликянВ программу “Короткий метр” в этом году вошла 31 картина, в числе которых – фильм “#Этоневажно” Резо Гигинеишвили, One Mango Please Надежды Михалковой и “Жених. Невестка. Селедка” Дмитрия Ендальцева.

В связи с глобальной пандемией, на фестивале будут упразднены вечеринки и светские премьеры, но будут проведены мероприятия в трех деловых форматах. Будет проведен брифинг по итогам конкурса “Кинотавр. Короткий метр”, питчинг сериальных проектов, а также public-talk с руководителями стриминговых платформ (more.tv, Premier, Okko, Start и другие онлайн-площадки). Также организаторы фестиваля обещают строго соблюдать все санитарные нормы и учитывать меняющуюся в мире обстановку.