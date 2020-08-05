Частный джет и компания дорги: Елизавета II и принц Филипп прилетели в Балморал

05.08.2020, 14:54, Разное

По уже сложившейся много лет назад традиции королева Великобритании проводит в относительном одиночестве несколько недель в августе и сентябре. В эти дни для всех желающих открываются двери Букингемского дворца, а Елизавета II вместе с мужем, принцем Филиппом, уезжают отдыхать в шотландский замок Балморал. Там, как говорят, Ее Величество любит читать романы, отгадывать кроссворды и принимать ванну. В разное время на несколько дней к ней приезжают ее родственники, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, принцессы Беатрис и Евгения и другие. В этом году традиция не была нарушена, даже несмотря на продолжающуюся пандемию.

Фотографы Daily Mail запечатлели Елизавету II и принца Филиппа сначала в автомобиле по дороге на военную воздушную базу RAF Northolt на западе Лондона, где их ждал частный самолет, а затем – в аэропорту Абердина в Шотландии, где их поджидал автомобиль с водителем. Примечательно, что в самолете с Ее Величеством летели и ее любимые дорги – порода собак, которую вывела королева: это произошло после того, как одна из ее корги закрутила роман с таксой Пипкин принцессы Маргарет. Стоит также отметить, что даже в рамках частного перелета 94-летняя Елизавета II осталась верна своему элегантному стилю, выбрав жакет пастельно-голубого цвета и платье и дополнив их жемчужным сетом из сережек и ожерелья.

Говорят, что в Балморале у королевы сложилась одна забавная традиция – когда она завтракает, вокруг замка ходит волынщик и играет народные мелодии. По-видимому, в этом году Елизавете II придется от этой забавы отказаться, так как из-за распространения COVID-19 в поместье допущен самый минимальный штат работников.

Елизавета II и принц Филипп с детьми в Балморале, 1960 год

Напомним, в Балморал Елизавета и Филипп приезжают каждое лето и проводят там не меньше двух месяцев, а остальные члены семьи их периодически навещают. По словам гувернантки замка Шины Стюарт, в этот период Елизавета и Филипп мало чем отличаются от обычной английской семьи. В замке нет прислуги, герцог часто отвечает за приготовление пищи, в том числе барбекю, а королева сама сервирует стол, тоже что-то готовит и моет посуду.

Прогулки, пикники, собаки – мно-о-ого собак – и все время сменяющие друг друга гости. Это милое местечко для бабушки и дедушки, здорово, что мы имеем возможность часто приезжать к ним, – рассказывала внучка Елизаветы, принцесса Евгения, в фильме Our Queen At Ninety на телеканале ITV в 2016-м. – Тебе всегда дадут комнату, где ты сможешь отдохнуть и сбежать от суеты. Это одно из самых любимых и прекрасных мест на планете. Думаю, бабушка нигде не бывает настолько счастлива, как там. Она очень-очень любит этот замок.

Замок Балморал