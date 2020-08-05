 

Медики раскрыли трюки, быстро избавляющие от различных видов боли

05.08.2020, 14:53, Разное

Зарубежные медики представили вниманию трюки, которые могут быстро избавить от различных видов боли. К примеру, от дискомфортных ощущений в суставах позволит избавиться куркума.
Действие куркумы объясняется тем, что она обладает обладает противовоспалительными свойствами за счет содержания в составе куркумина и других куркуминоидов, являющихся мощными природными антиоксидантами. В связи с чем приправа успешно используется в альтернативной медицине для лечения таких заболеваний: артроз, артрит, остеопороз. Что касается боли в спине, то быстро избавиться от нее помогут упражнения на растяжку. Примером является позиция из йоги с подтягиванием коленей к груди, что позволит снять напряжение в мышцах.

В том случае, если речь идет о головной боли, то решением проблемы служит использование нескольких капель эфирного масла, такого как кокосовое, лавандовое или ромашки. Также медики посоветовали представительницам прекрасного пола при предменструальном синдроме съесть банан, богатый калием и витаминов В6, что минимизирует мышечные спазмы.

При дискомфорте, связанном с повышением кровяного давления, рекомендуется взять тазик с горячей водой, опустить туда руки и ноги, находясь в таком положении примерно 10-15 минут. Чтобы сделать трюк более эффективным, также можно положить пакет со льдом на затылок.





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