Александра Черно столкнулась с первыми трудностями материнства

05.08.2020, 14:53, Разное

Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Александра Черно пожаловалась на трудности материнства. Она рассказала, что ее удивило за несколько дней после первых родов.

Александра Черно подарила своему возлюбленному Иосифу Оганесяну сына Стефана. Мальчик появился на свет в результате операции кесарево сечение. Участница «Дома-2» напомнила, что хирургическое вмешательство является большой нагрузкой на организм. Поскольку она никогда не была худой, операция для нее представляет собой еще более серьезный стресс.

Период восстановления у Черно также является более длительным. Молоко к молодой маме пришло только через несколько дней после родов. Пока его не было, приходилось кормить малыша смесями. Однако маленький Стефан отказался есть докорм из современных детских бутылочек.

Саша Черно и Иосиф Оганесян старались отвлечь малыша, уговаривали, пели песни. Стефан согласился есть смесь, когда сотрудники роддома принесли бутылку времен СССР.

Опытные мамы заявили, что малышу не зря понравился этот редкий экземпляр. Оказалось, что такая бутылка имеет уникальные параметры. Кроме того, имеется мягкая соска, а саму посуду легче стерилизовать.