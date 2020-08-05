 

Физики выяснили причину невкусного чая из микроволновки

05.08.2020, 14:53, Разное

Физики из США разобрались, почему чай, сделанный в микроволновке, является невкусным. Все дело в том, что вода, нагретая таким путем, просто не подходят для приготовления этого напитка. Чтобы решать распространенную проблему, исследователи создали уникальный стакан с покрытием из серебра.
Физики расположили металлический слой небольшого размера в той части стакана, где будет минимальной сила электрического поля. За счет этого при включении микроволновки не станут появляться искры и разряды тока. Как следствие, сосуд будет безопасным в применении.

После того, как в продаже появились микроволновые печи, их владельцы заметили, что заваренный на разогретой воде чай не является вкусным. Физики начали детально изучать этот вопрос. Ученые из США просчитали, что именно происходит с разными жидкостями, разогретыми в микроволновых печах и обычных чайниках. Результаты показали, что вода в первом виде бытовой технике нагревается неравномерно.

Исследователи решили проблему созданием стакана. В нем верхний обход покрыт тонкой серебреной прослойкой. Она должна изменять направление микроволнового излучения ближе к низу. Таким образом, сверху нагрев снижается. При соблюдении таких условий возникает конвекция, поэтому вода закипает по стандартному сценарию.





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