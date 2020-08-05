Коттедж Тинькова обокрали в Москве

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05.08.2020, 14:53, Новости дня

В Москве неизвестный взломал два сейфа в коттедже и похитил оттуда имущество более чем на 1 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по столице, по сведениям источника в правоохранительных органах, злоумышленники обокрали коттедж бизнесмена Олега Тинькова.

Сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике поступило в полицию 4 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД. Неизвестный проник в помещение и вскрыл два сейфа. Ущерб, по предварительным данным, превысил 1 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что о краже стало известно от горничной супруги Тинькова.

«Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов (горничной), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», – отметил собеседник.

В апреле в Москве ограбили два коттеджа сотрудников Минобороны. Нападавшие были в медицинских масках.





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