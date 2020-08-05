В РФ оценили перспективы саудовской ядерной программы при поддержке Китая

05.08.2020, 14:53, Новости дня

«У саудитов есть амбиции в развитии ядерной энергетики. Но Пекин вряд ли заинтересован в том, чтобы у Эр-Рияда появилось ядерное оружие», – сообщил газете ВЗГЛЯД востоковед Василий Кашин. Так он прокомментировал сообщения о том, что китайские компании помогают Саудовской Аравии наладить получение уранового концентрата, который используется для разработки ядерных вооружений.

«В целом это соответствует саудовской линии на диверсификацию экономики. Если у них есть урановые ресурсы, то вполне разумно их использовать. Кроме того, у саудитов давно были амбиции в развитии ядерной энергетики», – рассказал востоковед, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

«В то же время Китай стремится выступать экспортером технологий, связанных с ядерной энергетикой. До сих пор КНР поставляла эти технологии в Пакистан, где с их помощью построена атомная электростанция. Но в 1980-е годы КНР пробовала поставлять Саудовской Аравии крупную партию баллистических ракет средней дальности», – напомнил эксперт.

«Такие поставки вызывали широкий резонанс, потому что эти ракеты могли использоваться в качестве носителей оружия массового поражения. Затем в 2010-х годах появлялись сообщения о том, что Китай при согласии США поставил в Аравию партию ракет средней дальности нового типа. Но официального подтверждения этой информации не было», – добавил собеседник.

При этом эксперт счел маловероятным создание ядерного оружия в королевстве. «Все, что мы знаем об оборонной промышленности саудитов, говорит об очень низком потенциале. У Эр-Рияда большие проблемы с подготовкой научно-технических кадров. Своими силами они производят самые примитивные образцы военной техники. Трудно представить, что они могли бы осуществить подобную программу самостоятельно», – поясняет эксперт.

«Что касается опоры на иностранные ресурсы, то и здесь есть сложности в виде санкций и давления. Кроме того, Китай выполняет Договор о нераспространении ядерного оружия. Потому я не думаю, что китайцы могут быть заинтересованы в том, чтобы Эр-Рияд получил ядерное оружие. А вот амбиции в экспорте гражданского оборудования для атомной энергетики у них есть», – заключил Кашин.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Эр-Рияд при помощи Пекина продолжил развитие своей ядреной программы, чем вызвал немалую обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов.

Утверждается, что Саудовская Аравии на северо-западе королевства строит при помощи двух китайских компаний предприятие, предназначенное для производства так называемого «желтого пирога» (yellow cake) – концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды, отмечает ТАСС.

По этим данным, строительство ведется в пустыне в районе города Аль-Улы. Официально о нем не сообщалось.

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии категорически опровергли информацию WSJ о строительстве предприятия по получению уранового концентрата. Добыча полезных ископаемых, включая уран, является ключевой составной частью стратегии диверсификации экономики королевства, добавили в ведомстве.

В прошлом году надзорный комитет Палаты представителей США инициировал расследование в отношении администрации Дональда Трампа с целью проверки планов Белого дома построить десятки атомных электростанций в Саудовской Аравии. Команду американского лидера заподозрили в планах продать Эр-Рияду ядерные технологии.

В 2018 году правительство Саудовской Аравии одобрило национальную программу в области атомной энергетики, передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает, что «вся ядерная деятельность будет служить только мирным целям в рамках, которые определяются международными соглашениями». Кроме того, согласно этому документу, Саудовская Аравия собирается «полностью придерживаться принципа прозрачности в организации работы атомной отрасли», а также «соблюдать стандарты ядерной безопасности в соответствии с требованиями независимого регулятора».