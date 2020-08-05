Глава Калмыкии заболел коронавирусом

05.08.2020, 14:48, Новости дня

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что заразился коронавирусом.

Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение из больничной палаты.

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Публикация от Бату Хасиков (@batukhasikov) 5 Авг 2020 в 3:49 PDT

«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат. Переношу легко, благо иммунитет позволяет», – сказал он.

Глава республики добавил, что продолжает работать дистанционно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



