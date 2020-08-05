 

Лукашенко: Минск по делу россиян будет действовать в рамках соглашений с Россией и Украиной

05.08.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что по делу задержанных россиян Минск будет сотрудничать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

«Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», передает БелТА.

Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили вопрос экстрадиции задержанных под Минском участников событий в Донбассе.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Трамп объяснил цель выдумки о «сговоре» РФ с талибами

02.07 / Серьезный пожар в центре Москвы потушен

31.07 / Трамп предложил перенести президентские выборы, но у него нет на это полномочий

19.07 / Лукашенко не исключил попытки его свержения

16.07 / Адвокат: Выводы в деле Сафронова содержат формальные перечни сведений о гостайне

25.06 / “Бизнес страдает не только во Львове”. Глава Львовской ОГА раскритиковал решение городских властей смягчить карантин

24.07 / Россия начала военно-технический эксперимент в Черном море

20.07 / Британия приостановила соглашение с Гонконгом об экстрадиции

24.06 / По центральной площади Хабаровска прошел Парад Победы

27.07 / В РФ предложили повысить минимальную цену шампанского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска