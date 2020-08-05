Большинство выздоровевших после COVID-19 имеют проблемы с психикой — исследование

05.08.2020, 14:42, Разное



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В исследование, опубликованном в журнале Brain, Behavior and Immunity, включены результаты клинической оценки психического состояния 265 мужчин и 137 женщин, которые посещали врача с контрольным визитом спустя месяц после лечения от COVID-19. Выяснилось, что примерно 56% пациентов имеют минимум одно психическое расстройство, которое появилось после коронавируса.

Чаще всего переболевшие жаловались на постоянную тревожность — 42% опрошенных. Бессонницей страдают 40% пациентов, депрессией — 31%. Симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) обнаружены у 28% опрошенных, обсессивно-компульсивного расстройства — у 20%.

Один пациент пожаловался на ночные панические атаки, которые появились спустя три недели после окончания лечения.

«Я часами сидел на балконе, пытаясь вдохнуть свежий воздух. Это было ужасно. Паника причиняет мне больше страданий, чем COVID-19», – цитируют пациента авторы исследования.

Примечательно, что женщины чаще, чем мужчины страдают от тревожности и депрессии. У пациентов, которые раньше страдали перечисленными психическими расстройствами, симптомы усилились после коронавируса.

Полученные результаты авторы исследования назвали «тревожными» и порекомендовали всем пациентам, которые перенесли COVID-19, проходить обязательную оценку психического здоровья. Ученые также подчеркнули необходимость дополнительных исследования воспалительных биомаркеров для лечения возникающих на фоне инфекции психических расстройств.

По словам исследователей, проблемы с психикой у переболевших коронавирусом могут быть связаны с воспалительным процессом, который напрямую влияет на нейромедиаторы в головном мозге, отвечающие за мотивацию, беспокойство и возбуждение. Ученые не исключают и психологические факторы, в том числе травмирующие воспоминания о пережитом и жесткую социальную изоляцию во время лечения.

Еще одно исследование, проведенное группой исследователей из Великобритании, показало, что значительная часть пациентов с COVID-19 в острой фазе заболевания может испытывать делирий (помутнение сознания). По мнению авторов, врачи должны быть информированы о возможности долгосрочных проблем с психикой у переболевших, таких как депрессия, тревожность, хроническая усталость. Если инфекция воздействует также, как SARS и MERS, то в перспективе большинство пациентов должны полностью избавиться от подобных проблем, подчеркивают авторы.

Отметим, что психические расстройства — далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются люди, переболевшие COVID-19. Некоторые пациенты жалуются на то, что месяцами не могут восстановиться, чувствуют хроническую усталость и слабость и другие неприятные симптомы, с которыми не могут справиться.