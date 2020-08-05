 

Летчиков Су-57 решили защитить от ядерного взрыва

05.08.2020, 14:30, Новости дня

Российские истребители Су-57 получат остекление, которое позволит защитить летчика от света ядерного взрыва и нескольких других видов излучений, сообщил гендиректор предприятия-разработчика ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

«[Обеспечивается] защита экипажа от воздействия электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также от воздействия светового излучения ядерного взрыва», – цитирует Силкина ТАСС.

Новые материалы также позволяют сделать кабину самолета незаметной для радиолокаторов и повысить ударную прочность остеклении, а также вдвое снизить ее массу.

Этих показателей удалось достичь с помощью применения технологии формирования остекления из монолитного поликарбоната а также с помощью магнетронного нанесения специальных покрытий на основе золота и сплава индия и олова.

Ранее СМИ сообщали, что РФ совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, когда испытала беспилотный режим полета.





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