 

Число спутников системы «Купол» довели до минимально штатного состава

05.08.2020, 14:30, Новости дня

Единая космическая система «Купол» для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны, доведена до минимального штатного состава, сообщил гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Озар.

«Пуском четвертого космического аппарата «Тундра» единая космическая система «Купол» доведена до штатного минимального состава», – передает ТАСС его слова.

Озар также уточнил, что аппараты, которые выведены на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет «на материковых территориях и акваториях Мирового океана».

Гендир РКК также напомнил, что пуск четвертого спутника «Тундра» прошел 22 мая.

Ранее специалисты РКК «Энергия» начали готовить экипаж для рекордного полета к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме. Ожидается, что пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за три часа.





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