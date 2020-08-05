Звезда сериала “Содержанки” Дарья Мороз купила машину за 4 миллиона

05.08.2020, 14:23, Разное

Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова теперь

катается по столичным улицам на роскошном Cadillac XT5. “Впервые гоняю на “американце” класса люкс, и впервые у меня белая машина, о которой я мечтала”, – призналась

звезда сериала “Содержанки”.

О приобретении артистка рассказала в личном микроблоге.

Знаменитость сделала фото на фоне новенького авто. Машину Дарья выбрала не из дешевых. Кроссовер

артистки относится к представительскому классу и стоит порядка четырех миллионов рублей.

Стоит отметить, что за последние годы финансовое положение

звезды сериала “Содержанки” изменилось к лучшему. После развода с Богомоловым в 2018 году

артистка купила квартиру в столице. На момент приобретения апартаменты

знаменитости еще строились, Мороз собиралась въехать в новую жилплощадь во

втором квартале 2019 года.

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Публикация от d_moroz (@d_moroz) 4 Авг 2020 в 10:01 PDT

Не так давно звезда сериала “Содержанки” вернулась

к работе после длительного перерыва. Дарья Мороз и ее дочь проводили летние

каникулы за городом. В соцсетях артистка опубликовала фото со съемок. В кадре

Мороз предстает в образе жгучей брюнетки. Новый имидж знаменитости очень

понравился подписчикам.