Звезда сериала “Содержанки” Дарья Мороз купила машину за 4 миллиона
05.08.2020, 14:23, Разное
Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова теперь
катается по столичным улицам на роскошном Cadillac XT5. “Впервые гоняю на “американце” класса люкс, и впервые у меня белая машина, о которой я мечтала”, – призналась
звезда сериала “Содержанки”.
О приобретении артистка рассказала в личном микроблоге.
Знаменитость сделала фото на фоне новенького авто. Машину Дарья выбрала не из дешевых. Кроссовер
артистки относится к представительскому классу и стоит порядка четырех миллионов рублей.
Стоит отметить, что за последние годы финансовое положение
звезды сериала “Содержанки” изменилось к лучшему. После развода с Богомоловым в 2018 году
артистка купила квартиру в столице. На момент приобретения апартаменты
знаменитости еще строились, Мороз собиралась въехать в новую жилплощадь во
втором квартале 2019 года.
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Не так давно звезда сериала “Содержанки” вернулась
к работе после длительного перерыва. Дарья Мороз и ее дочь проводили летние
каникулы за городом. В соцсетях артистка опубликовала фото со съемок. В кадре
Мороз предстает в образе жгучей брюнетки. Новый имидж знаменитости очень
понравился подписчикам.
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