 

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

05.08.2020, 14:16, Новости дня

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, сообщили в ведомстве.

В среду, 5 августа, аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и % до 15%.

«Подтверждаем информацию», – сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

Ранее на этой неделе Минфин России решил запустить процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. При этом финальный раунд переговоров состоится 10-11 августа в Москве.

Как отмечал доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Виктор Мачехин, заявлением о выходе из соглашения с Кипром о двойном налогообложении РФ продемонстрировала непоколебимость своей позиции в борьбе с налоговыми уклонистами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай.





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