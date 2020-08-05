Стало известно о новом осложнении после коронавируса

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05.08.2020, 14:16, Новости дня

Коронавирус в каждом пятом случае приводит к серьезным нарушениям работы печени пациента, стало известно из исследования специалистов Китайского университета Гонконга.

Эксперты изучили клинические данные первых 1 тыс. 40 пациентов, заболевших COVID-19 в Гонконге, в возрасте от 22 до 52 лет. Медики выявили у 23% пациентов серьезные нарушения функционирования печени, большинство из них нуждались в интенсивной терапии, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Так, согласно исследованию, у пациентов с коронавирусом может развиться реактивный или ишемический гепатит. Также вред печени может быть нанесен лекарствами, в том числе антибиотиками, стероидными и противовирусными препаратами. По словам гонконгских ученых, у пожилых людей, заразившихся коронавирусом, риск заболевания печени возрастает.

Ранее ученые Политехнического университета Гонконга выразили мнение, что коронавирус в ходе эволюции, возможно, прекратил мутации и в итоге смог лучше адаптироваться к организму человека. Это позволило ему стать более заразным.

С 5 июля в Гонконге вновь стал распространяться коронавирус после трех недель нулевого прироста инфицированных. Последнюю неделю в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира ежедневно фиксируется более ста случаев заражения. 





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