Ростелеком построит ВОЛС от западной границы РФ до Владивостока и Японии

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05.08.2020, 14:16, Новости дня

Ростелеком работает над проектом по строительству высокоскоростной линии от западных границ РФ до Владивостока и в Японию, объем инвестиций составит 40 млрд рублей, сообщил глава компании Михаил Осеевский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Растет объем трафика в мире, объем информации, и РФ может предоставить самый простой и надежный способ передачи из Европы в Азию. В связи с этим мы начинаем большой проект прокладки современной высокоскоростной линии от западных границ РФ до Владивостока, и затем подводный кабель в Гонконг и в Японию. Проект масштабный, объем инвестиций составит приблизительно 40 миллиардов рублей», – сказал Осеевский, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он пояснил, что половину емкостей этой линии компания планирует использовать для внутрироссийских нужд, а половину использовать для передачи международного трафика, что позволит получать несырьевую экспортную выручку.

«Интерес наших партнеров в Европе и в Азии довольно большой. Важно, что в строительной части она пройдет практически по всей территории России, будут активно использоваться предприятия малого и среднего бизнеса, то есть строительные работы везде будут силами региональных участников реализовываться. Это, конечно, хорошая поддержка в сложных условиях», – заключил глава Ростелекома.

Также в ходе встречи Путин заявил, что Ростелеком справился со сложностями в работе портала госуслуг в период пандемии.

«Портал «Госуслуги» – это тоже ведь ваша работа. Знаете, был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам. Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что Ростелеком – крупнейший в РФ провайдер цифровых услуг.

«У вас свыше 157 тысяч сотрудников работает. Армия целая», – сказал он.

Путин также отметил, что Ростелеком является активным партнером государства по цифровизации экономики.





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