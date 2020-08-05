Лоббисты «Северного потока – 2» активизировались в Вашингтоне

05.08.2020, 14:06, Новости дня

В то время как американские законодатели пытаются остановить один из самых важных проектов Москвы в Европе, газопровод «Северный поток – 2», лоббисты, выступающие в его поддержку, активны как никогда.

При этом деталей своей работы они практически не раскрывают.

Трубопровод, связывающий российские газовые месторождения с Европой, стал молниеотводом в американо-российских отношениях.

Администрация Дональда Трампа опасается, что он усилит энергетическую зависимость региона от Москвы, но сторонники проекта, в том числе в Европе, считают, что в российском газе есть потребность.

Президент США уже подписал закон о санкциях, замедливший реализацию проекта стоимостью 11 миллиардов долларов, полностью принадлежащего российскому «Газпрому».

Однако законодатели опасаются, что этих мер недостаточно, чтобы предотвратить завершение строительства газопровода, и обдумывают дальнейшие действия.

По данным Сената, компания Nord Stream 2 AG в первом полугодии этого года заплатила лоббистам из BGR Group, Roberti Global и Sweeney & Associates 1,69 миллиона долларов. Это более чем в два раза превышает сумму, выплаченную за тот же период прошлого года, и за весь 2018 год, когда лоббисты проекта приступили к работе в Вашингтоне.

Но с кем именно встречаются лоббисты, остается загадкой, поскольку они не зарегистрированы в минюсте в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

Этот закон требует, чтобы лоббисты раскрывали информацию о каждой встрече с американскими чиновниками, а также распространяемые ими материалы.

Вместо этого лоббисты зарегистрировались в соответствии с Законом о раскрытии информации о лоббистской деятельности 1995 года. Он позволяет лоббистам иностранных компаний или лиц сообщать гораздо меньше информации.

«Северный поток – 2» характеризует себя как коммерческий, а не политический проект.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа не согласился с этим, заявив, что лоббисты пытаются продвигать национальные интересы Москвы.

«Тот факт, что у вас есть люди, которые работают на "Газпром", то есть, по сути, на российское государство, чтобы манипулировать нашими процессами… это безумие», – заявил чиновник, просивший не называть его имени.

При этом лоббисты, работающие на иностранных оппонентов «Северного потока – 2», напротив, зарегистрировались в соответствии с законом об иностранных агентах.

Так поступила, например, компания Yorktown Solutions, лоббирующая интересы украинской государственной компании «Нафтогаз» и ее партнеров, выступающих против строительства газопровода.

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в электронном письме Reuters сообщил, что представители компании ездят в Вашингтон примерно раз в месяц и обсуждают, как остановить строительство газопровода.

«Северный поток – 2» удвоит пропускную способность существующей ветки до Германии, идущей по дну Балтийского моря, которая в этом случае составит до 110 миллиардов кубометров газа в год. Это позволит снабжать газом 26 миллионов домохозяйств.

Он позволит поставлять газ в обход Украины, союзника США, лишая ее сборов за транзит, которые могут исчисляться миллиардами долларов, и составит конкуренцию усилиям США по продаже сжиженного природного газа в Европу.

Республиканский сенатор Тед Круз и его коллега-демократ Джин Шахин выступают за новые санкции, направленные против страховщиков судов «Газпрома», прокладывающих последние 160 километров труб в водах Дании, где на пути газопровода могут встретиться неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.