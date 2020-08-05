Украина предложила помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте

05.08.2020, 13:42, Новости дня

Украина предложила оказать посильную помощь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа. Об этом на заседании Кабинета Министров заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Украина уже обратилась к руководству ливанской республики с предложением о предоставлении необходимой помощи. Отряд наших спасателей уже готов вылететь [в Ливан] в случае необходимости”, – сказал он.

При этом, заявил Шмыгаль, правительство Ливана пока не сообщило, какая помощь необходима стране.

“Насколько я знаю, сейчас проходит заседание правительства Ливана, на котором будет решено, какого рода помощь им необходима. Украина будет готова присоединиться [к оказанию помощи] всеми возможными способами”, – подчеркнул премьер.

Он также призвал Министерство иностранных дел Украины информировать общественность о судьбе украинцев в Ливане.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы. При этом в ливанском Красном Кресте предположили, что многие жертвы еще остаются под завалами.