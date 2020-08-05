«Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню»

05.08.2020, 13:54, Разное

Ефремов выступил на первом заседании по делу о смертельном ДТП.

Актер Михаил Ефремов отказался признать вину в вождении в нетрезвом виде, которое привело к смерти человека. На первом заседании по делу в Пресненском суде Москвы он объяснил это тем, что из-за опьянения не помнит события вечера 8 июня.

«Вину я не признаю. Как я могу признать вину, когда ничего не помню?» — сказал актер, когда судья спросила, понятно ли ему предъявленное обвинение. «Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи», — добавил его адвокат Эльман Пашаев (цитаты приводятся по ТАСС и агентству «Москва»).

На время слушания Михаилу Ефремова продлили срок нахождения под домашним арестом до января. Рассматривать дело будет судья Елена Абрамова, которая в прошлом году приговорила к 13 годам строгого режима бывшего полковника Дмитрия Захарченко по делу о взятке, а также отправила в колонию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из-за нескольких драк (Мосгорсуд дважды пересматривал это решение; 3 августа он заменил последнему реальный срок на исправительные работы).

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ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого вскоре скончался в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремов предлагал помощь семье погибшего, но родные Захарова отказались от нее; вскоре адвокат актера говорил о наличии у него доказательств невиновности подзащитного. Палата адвокатов обвинила представителей обеих сторон в нарушении профессиональной этики и завела на обоих дисциплинарные дела, что может грозить им лишением лицензии.