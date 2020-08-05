Зафиксирован абсолютный минимум количества льда в Арктике

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05.08.2020, 13:48, Новости дня

Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Можно говорить, что июль стал рекордным по ледовитости. Абсолютный минимум в истории наблюдений по ледовитости в Арктике зафиксирован», – передает ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного.

«Обычно это происходит в конце августа – в сентябре. А тут сразу на месяц раньше», – добавил метеоролог.

Доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко ранее рассказал, что смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, ускоряя наступление ледникового периода, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ.





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