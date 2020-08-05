 

Адвокат Добровинский приехал на рассмотрение дела Ефремова на кабриолете за 20 миллионов

05.08.2020, 13:43, Разное

Адвокат Александр Добровинский сумел удивить журналистов. Он приехал в Пресненский суд Москвы, где было назначено рассмотрение дела Ефремова, на кабриолете Aston Martin.

По оценкам экспертов, рыночная стоимость автомобиля составляет порядка 20 миллионов рублей. На вопросы о том, откуда у адвоката такие деньги, Добровинский ответил лаконично. Александр заявил, что он простой адвокат из Москвы.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Глава Роспотребнадзора рассказала о способе уничтожить коронавирус за 30 секунд

25.03 / Мнение: Подруга говорит, что он просто абьюзер

24.07 / В Японии создадут «вдыхаемую» вакцину от коронавируса

29.07 / Ученые создали перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру

30.06 / Мнение: Норильск у нас везде

27.07 / Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу объединились для политической агитации

28.07 / Россиянам пообещали рост реальных пенсий

10.07 / Карантин по-сербски

19.07 / Гражданство через инвестиции

30.07 / Мнение: Суверенный интернет заждался. Россию подготовят к отключению от мирового интернета за полтора года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска