Адвокат Добровинский приехал на рассмотрение дела Ефремова на кабриолете за 20 миллионов
05.08.2020, 13:43, Разное
Адвокат Александр Добровинский сумел удивить журналистов. Он приехал в Пресненский суд Москвы, где было назначено рассмотрение дела Ефремова, на кабриолете Aston Martin.
По оценкам экспертов, рыночная стоимость автомобиля составляет порядка 20 миллионов рублей. На вопросы о том, откуда у адвоката такие деньги, Добровинский ответил лаконично. Александр заявил, что он простой адвокат из Москвы.
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