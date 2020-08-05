Верят всему на слово: Выявлены схемы обмана пенсионеров в банках

05.08.2020, 13:43, Разное

На сегодняшний день можно выделить несколько схем обмана банками пенсионеров. К сожалению, пожилые люди чаще всего попадаются на уловки ушлых менеджеров.

Первая схема – повышение процентной ставки по кредитам или ее уменьшение по вкладам в одностороннем порядке. Вторая – продажа под видом вкладов различных страховых продуктов.

Третья схема – подключение автоплатежей. Четвертая – доплата за премиальные банковские продукты, а пятая – страхование денег.

По словам Петра Гусятникова, нередко сотрудники банков просто вводят пенсионеров в заблуждение. Хорошо, если человек, придя в банк, принимает решение взвешенно и осознанно. На практике же доверчивых клиентов дурят, навязывая ненужные услуги.

“Пенсионеры, как правило, верят всему на слово, не читая договоры и тем более сноски в них”, – цитирует эксперта Life. В итоге многие лишаются части своей и без того небольшой пенсии. Юрист объяснил, что современные менеджеры – это торговцы, у которых есть четкие планы продаж.

Несмотря на все эти ухищрения, можно избежать обмана банками. По словам Петра Гусятникова, с 1 января 2018 года покупатели страховки имеют право отказаться от ненужной услуги в течение 14 дней. Единственная возможность не попадаться на уловки – отказываться от дополнительных предложений.