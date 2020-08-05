Опубликованы новые фото Кейт Миддлтон с тайного посещения

05.08.2020, 13:42, Разное

Вчера Кейт Миддлтон посетила вещевой банк Baby Basics UK в Шеффилде, где помогла распаковать коробки с пожертвованиями и пообщалась с нуждающимися семьями и представителями организации. В дополнение к этому Кенсингтонский дворец разослал СМИ новые фотографии с герцогиней Кембриджской, сделанные еще в мае, когда в том числе в Великобритании бушевала пандемия коронавируса.

Как оказалось, в то время Кейт не только выполняла обязательства по видеосвязи, но иногда и лично посещала некоторые организации. Так, она побывала в вещевом банке Baby Basics – только недалеко от их с принцем Уильяма поместья, в западном Норфолке.

Там Кейт также собирала посылки для нуждающихся матерей. Герцогиня выбрала для этой инициативы нежно-зеленое платье от Boden за 112 фунтов стерлингов, которое, конечно же, уже распродано, и белые кеды Superga.

Напомним, вчера Кейт Миддлтон официально запустила инициативу, в рамках которой сподвигла 19 британских брендов и торговых сетей пожертвовать порядка 10 тысяч новых вещей более чем 40 вещевым банкам по всей Великобритании.

– Этот опыт очень эмоционален. После того как я однажды повстречала в Кингс-Линн несколько нуждающихся семей, я пришла домой и буквально разрыдалась, потому что их истории были такими трогательными и грустными. Трудности, которые они пережили, храбрость, которую они проявили… Небольшие волонтерские акции, в которых может поучаствовать каждый, имеют огромное значение. Осознание того, что ты можешь изменить жизнь другой семьи, ни с чем несравнимо,- рассказала Кэтрин. Помимо банка Baby Basics UK, пожертвования были доставлены в такие организации как Little Village и AberNecessities SCIO, которые помогают нуждающимся семьям с детьми, в том числе одеждой.